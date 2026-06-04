×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cagliari Başkanı'ndan Semih Kılıçsoy açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Semih Kılıçsoy#Cagliari#Beşiktaş
Cagliari Başkanından Semih Kılıçsoy açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 09:32

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a dönmesi kesinleşti. İtalyan kulübü opsiyonu neden kullanmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’a geri döneceği öğrenilmişti. Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, konuyla ilgili merak edilen konulara yanıt verdi.

Gözden KaçmasınAltın listede 2 TürkAltın listede 2 Türk!Haberi görüntüle

BÜTÇEYE UYMADI

Giulini, mali disipline önem verdiğini vurgulayarak, Semih’in maaş şartlarının kulübün bütçe planlamasına uygun olmadığını ifade etti. Bu gelişmenin ardından Cagliari’nin genç oyuncunun sözleşmesindeki 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve yolların ayrılacağı kesinlik kazandı.

Cagliari Başkanından Semih Kılıçsoy açıklaması

PERFORMANSI

Cagliari'de 22 kez Serie A maçı oynayan 20 yaşındaki Semih, 4 gol atabildi. Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç isim, kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Kılıçsoy#Cagliari#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!