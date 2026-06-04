Cagliari Başkanı'ndan Semih Kılıçsoy açıklaması!

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Geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’a geri döneceği öğrenilmişti. Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, konuyla ilgili merak edilen konulara yanıt verdi.

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BÜTÇEYE UYMADI

Giulini, mali disipline önem verdiğini vurgulayarak, Semih’in maaş şartlarının kulübün bütçe planlamasına uygun olmadığını ifade etti. Bu gelişmenin ardından Cagliari’nin genç oyuncunun sözleşmesindeki 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve yolların ayrılacağı kesinlik kazandı.

PERFORMANSI

Cagliari'de 22 kez Serie A maçı oynayan 20 yaşındaki Semih, 4 gol atabildi. Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç isim, kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam edecek.