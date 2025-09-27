Cagliari 0-2 Inter (İtalya Serie A) Hakan Çalhanoğlu...

Haberin Devamı

Cagliari ile Inter, Serie A'nın 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maçı Inter, 2-0 kazandı.

Chivu'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Martinez ve 82. dakikada Esposito kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Cagliari adına Semih Kılıçsoy süre alamadı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 9 yaptı. Cagliari ise 7 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Cremonese'yi sahasında ağırlayacak. Cagliari ise deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.