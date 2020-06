Çağlar'lı Leicester 'The Last Dance' ile motive oluyor

İngiltere Premier Lig’de üçüncü sırada bulunan ve ikinci Manchester City’yi geçme şansı bulunan Leicester City, seyircisiz maçlarda motivasyonu, Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘The Last Dance’ belgeselinde buluyor. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği İngiliz ekibinin menajeri Brendan Rodgers, oyuncuları için kısa bir video mesaj çekti. “Ne izlediğinizi bilmiyorum ama hemen The Last Dance’ı seyretmeye başlayın” diyen tecrübeli teknik adam, “Seçkin olmayı, hazırlanmayı, odaklanmayı ve kazanmayı istiyorsanız bunu izlemelisiniz” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE KARANTİNAYI İHLAL EDENİN PUAN SİLİNECEK

Futbola dönüş için geri sayıma geçilen İngiltere’de ligler başladığında getirilecek kısıtlama ya da karantina kurallara aykırı hareket edenler adeta servet tutarında ceza ödeyecek. Buna göre; ilk kural ihlalinde 200 bin Sterlin (1 milyon 714 bin lira) para cezası kesilecek. İkinci ihlalde bu ceza tekrarlanırken, ihlallerin devam etmesi durumunda cezalar söz konusu kişinin takımının puanının silinmesine kadar artacak.

KAEPERNICK'İN SUÇU NEYDİ?

Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL), 2016 yılında ABD Ulusal Marşı sırasında diz çökerek ırkçılığa tepki gösteren San Francisco 49ers’ın oyun kurucusu Colin Kaepernick’in eylemi yoğun tepki görmüştü. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, “Belki de ihtiyaçlarına cevap verecek başka bir ülke bulmalı” sözleriyle yıldız sporcuya sert eleştiriler getirmişti. Yaşanan süreçten sonra Kaepernick, NFL’de kendisine takım bulamayınca sporu bırakmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrasında tüm dünya bu durumu protesto ederken, NFL yönetimi de Kaepernick’in yaşadıklarını göz ardı ederek, “Oyuncuların protesto etmelerini yasaklamak yanlış” açıklaması yaptı.

PREMİER LİG'DE STATLARA 'KUTLAMA KAMERASI'

Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’in yayıncısı olan Sky, Ada’da statlara ‘kutlama kamerası’ yerleştirecek. Buna göre futbolcular, gol sevinçlerini o kameraların önünde yaşamak durumunda olacak. Kameramanı olmayacak cihazlar, kale arkalarında bulunacak. Geçmişte Liverpool efsanesi Steven Gerrard, gol sevincini kamera ile yaşayarak ikonik bir kareye imza atmıştı. Bununla birlikte hava atışlarında kullanılan paralara mikrofon yerleştirilmesi ve kaptanların sesinin duyulması da gündemde.

MAAŞLARI İNDİRMEDİK KARŞILIĞI BU MU!

Başkanların soyunma odasına girmesi yakın geçmişe kadar olağan dışı bir durum değildi. Ancak 2020 futbolunda, her biri milyoner olan oyuncuları azarlamak çok duyulmuş şey değil. Pandemi sonrası futbola dönen Benfica, şampiyonluk yarışında son sıralardaki Tondela ile golsüz berabere kalınca soyunma odasına dalan başkan Luis Filipe Viera, sert çıkıştı. Viera, “Avrupa’da bu salgın döneminde maaşları düşürmeyen tek kulüp bizdik. Hiç bir şeyden mahrum kalmadınız. Sahada olanlar bir utançtı. Siz birer nankörsünüz” şeklinde sözleriyle tartışmalara yol açtı.

DEVLER LİGİ FİNALİ İÇİN PORTEKİZ İDDİASI

Alman basını normal şartlar altında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi için yeni bir rotanın çizildiğini öne sürdü. Buna göre; Frankfurt, Moskova ve Lizbon’un 2020’yi düzenlemeye talip olduğu, UEFA’nın ise Portekiz’deki bir mini turnuvayı tercih edeceği öne sürüldü.

