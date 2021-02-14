Çağlar Söyüncü'ye Leicester City'den yeni sözleşme yolda!

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'nin Türk stoperi Çağlar Söyüncü, Liverpool maçında da gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Maç boyunca kritik hamlelerde bulunan Çağlar, galibiyette pay sahibi olan isimler arasındaydı.

Sakatlığı sonrası ilk 11'deki yerine dönen Çağlar, son 3 maçtır Leicester City'de ilk 11'e çıkarken bu 3 maçta Leicester sadece 1 gol yedi.

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün 2023'te bitecek sözleşmesini şimdiden uzatmak istiyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarına giren Çağlar'ı takımda tutmak isteyen Leicester'ın Milli futbolcu ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...