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GeriFutbol Çağlar Söyüncü'ye Leicester City'den yeni sözleşme yolda!
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü'ye Leicester City'den yeni sözleşme yolda!

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Çağlar Söyüncü'ye Leicester City'den yeni sözleşme yolda!
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme için girişimlere başladığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'nin Türk stoperi Çağlar Söyüncü, Liverpool maçında da gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Maç boyunca kritik hamlelerde bulunan Çağlar, galibiyette pay sahibi olan isimler arasındaydı.

Sakatlığı sonrası ilk 11'deki yerine dönen Çağlar, son 3 maçtır Leicester City'de ilk 11'e çıkarken bu 3 maçta Leicester sadece 1 gol yedi.

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün 2023'te bitecek sözleşmesini şimdiden uzatmak istiyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarına giren Çağlar'ı takımda tutmak isteyen Leicester'ın Milli futbolcu ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Hürriyet

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