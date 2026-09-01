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Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Çağlar Soyüncü#Transfer
Çağlar Söyüncünün yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 16:36

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in 'İngiltere'ye transfer olacak' dediği Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor.

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Fenerbahçe’de transfer döneminin son gününde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Çağlar Söyüncü’nün takımdan ayrılması beklenirken, milli stoperin yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Çağlar Söyüncünün yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı

Fussballtransfers’ın haberine göre Çağlar Söyüncü, İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United ile görüşüyor. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve transferin kısa zamanda netlik kazanabileceği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi de Çağlar’ın ayrılığı konusunda kapıyı resmen açmış durumda. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, bugün yaptığı açıklamada Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını duyurdu. Kamer, milli futbolcunun İngiltere’den bir kulüple görüştüğünü de doğruladı.

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Çağlar Söyüncünün yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı

"İNGİLTERE'DEN BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR"

Cihan Kamer, Çağlar’ın geleceğiyle ilgili, “Çağlar’ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere’de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız” ifadelerini kullandı.

 

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#Fenerbahçe#Çağlar Soyüncü#Transfer

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