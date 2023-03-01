Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Ön sözleşme...

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile sözleşmesinin son aylarını yaşayan ve sezon başından bu yana forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Brendan Rodgers ile uyum yakalayamayan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı. Transfersezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleşecek.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Çağlar Söyüncü'nün ayrılması an meselesi. Defans oyuncusu, Leicester'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak ve gideceği kulüp Atletico Madrid olacak. Atletico, Türk defans oyuncusuyla ön anlaşma imzaladı. Brendand Rodgers yönetiminde sadece 4 maça başlayabilen Çağlar Söyüncü'nün Leicester ile sözleşme yenilemesi zaten imkansıza yakındı. Oyuncu birkaç teklif aldı ve Liverpool ile sözleşme imzalamak üzereydi. Atletico Madrid burada devreye girdi ve transferi bitirdi. Atletico için dikkate değer bir takviye."