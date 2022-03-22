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Çağlar Söyüncü'den Portekiz maçı yorumu: "Ronaldo’nun son kupası mı olur, bilmiyorum ama..."

#A Milli Takım#Çağlar Söyüncü#Portekiz
Çağlar Söyüncüden Portekiz maçı yorumu: Ronaldo’nun son kupası mı olur, bilmiyorum ama...

Çağlar Söyüncü, Portekiz gibi bir ekip karşısında dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Çağlar Söyüncü, Portekiz gibi bir ekip karşısında dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

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A Milli Takım’ın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le çok zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Tivibu Spor’a konuşan Çağlar, tüm kadronun lig maçları nedeniyle yorgun olduğunu belirterek “Sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz. Çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. Hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz” ifadelerini kullandı.

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Topun ayağına yakıştığı çok oyuncuları var

Kariyerine Leicester City’de devam eden başarılı savunma oyuncusu şöyle devam etti: “Haddimizi bilmeliyiz. Deplasmanda oynayacağız. Topun ayağına yakıştığı çok oyuncuları var. Premier Lig’den de tanıdığım oyuncuları var. Biz de bireysel olarak tecrübeliyiz. Avrupa’da nice böyle zorlu maçlara çıkıyoruz. Burası biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız. 20 yıldır Dünya Kupası’na gidemiyoruz. Portekiz’de Ronaldo’nun son kupası mı olur, bilmiyorum ama bizim için bu kupaya gitmek daha önemli” şeklinde konuştu.

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#A Milli Takım#Çağlar Söyüncü#Portekiz

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