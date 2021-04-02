Çağlar Söyüncü'den kafa karıştıran hamle! Zehra Yılmaz ile takipleştiler...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, milli takım formasıyla göz doldurduğu Dünya Kupası elemeleri maçlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

24 yaşındaki başarılı futbolcunun geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Zehra Yılmaz'ı sosyal medyadan takibe aldığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki Zehra Yılmaz'ın da Çağlar Söyüncü'yü geri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

SADECE 116 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla takipleşmesi hem kafaları karıştırdı hem de beraberinde dedikoduları getirdi. Milli takım için İstanbul'a gelen milli futbolcunun ortak dostları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştığı belirtiliyor.





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