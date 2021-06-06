Çağlar Söyüncü'den İtalya sözleri! "Avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çağlar'ın açıklamaları şöyle;

Milli takımımızda çok güzel bir ortamımız var. Kampımız da çok güzel geçiyor. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. İtalya maçını bekliyoruz, açılış maçı. İtalya maçında iyi bir futbol oynayıp en avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz.

Şenol Güneş ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun yaptığı analizlerde yanıldığını hiç görmedim.

Her mevkiden çok özel oyuncularımız var. Oynadığımızda keyif veren bir takımız. Herkes güzel bir ortamımız olduğunu söylüyor. Bu takımda olduğum için şanslıyım.

İngiltere'de 3 günde 1 maç oynamak benim gelişimimde önemli yer tutuyor. Bana ciddi anlamda tecrübe kazandırdı. Leicester City ile FA Cup'ı kazandığım için gurur duydum. Kulüp takımlarına saygım sonsuz ancak "Ay Yıldız" her şeyin üstünde. İngiltere'de adıma yapılan besteden dolayı da ayrıca gurur duydum.

EURO 2020'de maç maç gideceğiz, önce İtalya'yı geçmek istiyoruz.

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