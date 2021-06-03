Çağlar Söyüncü'den EURO 2020 yorumu! 'Olmayanlar için de savaşacağız'

Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hazırlık dönemini değerlendiren Çağlar Söyüncü, "Hedefimiz galibiyet ve iyi oyundu. 3 tane güzel hazırlık maçı oynadık, eksiklerimizi gördük. İtalya ile iyi bir açılış maçı yapmak istiyoruz. Takımdaşlık üst düzeyde" dedi.

'NE YAZIK Kİ KURAL BU'

Kadrodan çıkan 4 oyuncu için üzgün olduklarını da dile getiren Çağlar, "Cenk abi (Tosun) sakatlandı, ilk günden beri konuşuyoruz. Kural gereği maalesef 4 arkadaşımız çıktı. Onlar için de çok üzgünüz. Ne yazık ki kural bu, onlar için de savaşacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'MAÇLARA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'

A Milli Takım'ın genç file bekçisi Altay Bayındır ise "Galip geldik bugün, mutluyuz. İtalya maçı var önümüzde. Şimdi daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Daha önce de söyledim, kaleciler olarak hepimiz yetenekliyiz. Kim oynarsa oynasın, önemli olan Milli takımımızın başarısı. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman da terimizin silinmesini bekleriz." şeklinde konuştu.