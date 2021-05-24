Çağlar Söyüncü'den EURO 2020 iddiası! "Çıktığımız her maçta favori biziz"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, Antalya'ya geldi.

İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, özel uçakla Birmingham'dan Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Çağlar Söyüncü, Leicester City ile son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Son maçta şanssız bir mağlubiyet oldu, ondan dolayı üzgünüz ama sezonu FA Cup gibi önemli bir kupayla kapattığımız için de mutluyuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp devam edeceğiz. Şimdi orası bitti inşallah milli takımımızı en iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Hep birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sezon benim için iyi başlamıştı. Ondan sonra sakatlığım oldu, 3,5-4 aya yakın. O süreç kolay geçmedi. Allah'a şükürler olsun döndükten sonra biraz zorladı ama iyi bitirdiğimi düşünüyorum. İnşallah burayı da iyi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİ AYIRMIYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Çağlar, "İlk önce üç önemli hazırlık maçımız var. Maçlara çıkarken rakipleri ayırmıyoruz. Çünkü bu milli takım. Bu işin şakası yok. Her maça aynı motivasyon ve disiplinle çıkıyoruz. Önemli olan iyi futbol oynayıp taraftarımızın, bizi sevenlerin mutlu olması. Onun için uğraşıyoruz. Hazırlık maçlarından sonra inşallah açılış maçı için İtalya'ya uçacağız." şeklinde konuştu.

"ÇIKTIĞIMIZ HER MAÇTA FAVORİYİZ"

Çağlar Söyüncü, "Bizim defans hattımız Türk duvarı diye anılıyor. İtalya da savunmasıyla önde bir takım. Nasıl bir maç bizi bekliyor?" sorusuna ise, "O zaman gelince konuşuruz. Taktik, teknik işlere bugünden itibaren bakacağız. Burak ağabeyler de yarın gelecek. Ona göre kendimize bir yol çizeceğiz. Bizim için altın kural sahaya çıktığımızda hiçbir zaman mahcup olmamak. Mağlup olabiliriz ama mahcup olmamak önemli. Altın kuralımız bu, yarından itibaren tam takım toplanıyoruz. Ondan sonra hocamızla planımızı yapacağız. Çıktığımız her maçta kendimizi favori görüyorum." yanıtını verdi.

"SÖZLEŞMEYİ SONRA KONUŞACAĞIZ"

Çağlar, Leicester City'deki geleceğiyle ilgili bir soruyu ise, "Bunlar bugünlük düşüneceğim şeyler değil. Sezon yeni bitti. Kulübüm, milli takımın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. İlk hedefim burası, burayı hayırlısıyla iyi bir şekilde bitirdikten sonra hep birlikte konuşuruz." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, son olarak eski takımı Altınordu'nun Altay ile oynayacağı TFF 1. Lig play-off finali için şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlu oluyoruz. Genel olarak da mutluyum iki İzmir takımı finalde. Tabii Altınordu tuttuğumuz takım bu maçta. Çünkü bizi yetiştiren oradaki hocalarımız şu anda da aynı. Başkanımız. Oradan çıktığımız için. Cengiz ile birlikte maçı izleriz. İngiltere'de boş zamanlarımızda denk geldiğinde izliyoruz. Tabii ki finali izleyeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuçla TFF 1. Lig'den şampiyonlukla Süper Lig'e çıkarlar."