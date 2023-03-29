Çağlar Söyüncü: "Ronaldo'muz Messi'miz yok"

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Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral, Hırvatistan'a 2-0 kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

Hatalarından ders çıkaracaklarını söyleyen Çağlar Söyüncü, "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz çok tecrübeli. 2 defa Dünya 3'üncüsü oldular. Haddimizi bilerek oynamak istedik. Maça iyi başladık. Pozisyon yakaladık. Taraftarımızın baskısıyla onları hatalara zorladık. Onların hatalarını çabucak sonuçlandırmaya çalıştık. Hakan gibi önemli sakatlıkların olması oyun taktiğini etkiledi. Giren arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Böyle maçlar olacak. Daha da tecrübeleneceğiz. Hatalardan ders çıkaracağız. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2 maç oynadık. Pes etmeyeceğiz. Eleştirilere saygı duyarak, öz eleştiri yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yolun başındayız, daha iyi olacağız." diye konuştu.

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Takım halinde güçlü olduklarını kaydeden Söyüncü, "Ronaldo'muz Messi'miz yok. Biz birlikte daha güçlü oluyoruz. Ben, takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ DA ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kuntz'un takım için en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen Merih Demiral, "Stefan Kuntz Hoca hakkında konuşmam doğru olmaz. Hocamız da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ritm bozuklukları, form düşüklükleri oluyor. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarım, milli forma için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Çok üzülüyoruz. Bunu derinden hissediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu bizden çok isteyen yoktur. Eksiklerimize en iyi şekilde çalışarak en iyisini vermek zorundayız. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Çok üzgünüz. Maça iyi başladık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Karşımızda gerçekten iyi bir Hırvatistan vardı. Özellikle kalecilerini tebrik ediyorum. 3-5 tane çok iyi pozisyon çıkardı. İlk yarı iyi başladık. Gol ve goller atabilirdik ama sonucu bulamadık, maça iyi başlamıştık. Onlar gol atınca da moral olarak düştük. İlk yarı bitmeden 1 gol daha yememiz bizi kötü olarak etkiledi. Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Onları bilerek, çalışarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum. Daha iyi güzel günler bizi bekliyor diyebilirim." dedi.