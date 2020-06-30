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GeriFutbol Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

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Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
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İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de Türkiye'yi temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen milli oyuncu, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"PREMIER LİG'DE KOLAY MAÇ YOK"
Everton'a karşı yarın oynayacakları lig maçını yorumlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu, "Premier Lig'de kolay maç yok. Tecrübeli, genç ve yetenekli futbolculardan oluşan iyi bir takımız ve iyi bir maç çıkarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"BRENDAN ROGERS BANA ÇOK YARDIM EDİYOR"
Çağlar, taraftarın kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken maçların seyircisiz oynanmasının da tuhaf geldiğini aktardı.

Teknik direktör Brendan Rodgers'la ilgili de konuşan Çağlar, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var, sorabileceğim her şeyi soruyorum." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Çağlar Söyüncü: Premier Ligde ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

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