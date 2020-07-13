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GeriFutbol Çağlar Söyüncü kırmızı gördü, Leicester City, Bournemouth'a farklı yenildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 00:11,Son Güncelleme:

Çağlar Söyüncü kırmızı gördü, Leicester City, Bournemouth'a farklı yenildi

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Çağlar Söyüncü kırmızı gördü, Leicester City, Bournemouth'a farklı yenildi
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İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında Leicester City, deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City, Vitality Stadı'nda Bournemouth'a konuk oldu. Leicester City, maçın ilk yarısını Jamie Vardy'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım Bournemouth, Junior Stanislas'ın 66. dakikadaki penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Bournemouth, 67. ve 87. dakikalarda Dominic Solanke'nin, 83. dakikada da Leicester City'li Jonny Evans'ın kendi kalesine attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü maçın 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Leicester City, bu sonuçla 59 puanla 4. sırada yer alırken, Bournemouth puanını 31'e yükselterek ligde kalma şansını sürdürdü.

Çağlar Söyüncü kırmızı gördü, Leicester City, Bournemoutha farklı yenildi

Çağlar Söyüncü kırmızı gördü, Leicester City, Bournemoutha farklı yenildi

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