Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

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Fenerbahçe'de yönetici Cihan Kamer'in ayrılacak futbolcular arasında ismini verdiği Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı transfer döneminin son gününde belli oldu.
Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Çorum FK ile anlaşmaya vardı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından tecrübeli stoper, Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Çağlar Söyüncü'nün gün içinde transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
PERFORMANSI
2024 yılında Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Çağlar Söyüncü, 75 maça çıkarken 4 gol atıp 3 de asist yaptı.