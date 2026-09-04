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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçeden ayrıldı İşte yeni adresi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 13:34

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve bir süredir kendisine takım arayan Çağlar Söyüncü, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oluyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de yönetici Cihan Kamer'in ayrılacak futbolcular arasında ismini verdiği Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı transfer döneminin son gününde belli oldu.

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından tecrübeli stoper, Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Çağlar Söyüncü'nün gün içinde transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçeden ayrıldı İşte yeni adresi

PERFORMANSI

2024 yılında Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Çağlar Söyüncü, 75 maça çıkarken 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçeden ayrıldı İşte yeni adresi

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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