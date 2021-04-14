Çağla Büyükakçay'dan antrenörü Can Üner için duygusal mesaj: Sonsuza kadar kalbimdesin

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 3 yıldır kanser tedavisi gören ve bugün hayata gözlerini yuman antrenörü Can Üner'le ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Aynı zamanda Marsel İlhan'ın da antrenörlüğünü yapan Üner'le olan fotoğraflarını paylaşan Büyükakçay, "Seninle gurur duyuyor ve seni çok seviyorum. Sonsuza kadar kalbimdesin" ifadelerini kullandı.

İşte Büyükakçay'ın mesajı;

Timeline senle doldu taştı bugün. Acımız tarifsiz. Ben hangi birini koyim hangi birini anlatayım. Ne yazsam kelimelerim yetersiz kalır seni anlatmaya, kalacak da.

Hayalimi hayalin yaptın, iyiliğim, gelişimim için yeri geldi kendini paraladın, kariyerim için zor günler yaşarken bir gün ne vazgeçmeme izin verdin, ne kendin vazgeçtin. Türkiye’de başarılması çok zor görülen birşeyi sen iki kere yapmayı başardın , başka ırktan olup Türkiye’de yaşasaydın malum insanımız sever yabancıyı , heykelin dikilirdi. Sen başarılarınla gurur duydun ama alçakgönüllüğünden hiçbir zaman taviz vermedin. Çok heyecanlı bir insandın, haksızlığa gelemezdin, konu Galatasaraysa kendini kaybederdin, bugün Fatih Terim hocam da aradı, bilsen ne sevinirdin. İçi dışı bir derler ya, gerçekten öyleydin. Gördüğüm en iyi baba, en iyi evlatlardan biriydin, herkesin abisi, kardeşi oldun, Can’ı oldun. Bugün Türkiye seni konuşuyor ve yasını tutuyor, ne kadar sevildiğini görüp mutlu olmuşsundur umarım. Üzerimde hakkın çok, helal et, birlikte başardığımız her şey için gurur duyuyorum. Gösterdiğin 3,5 senelik inanılmaz mücadelenle ilham kaynağı oldun, hiç vazgeçmedin, seni sen yapan hep buydu, vazgeçmezdin.

Burada güzel anlardan bir derleme yaptım ama hatıraların nerde olsam benimle.

Türkiye kendisinden ders alınacak nitelikte harika bir spor insanını, bense her koşulda yanımda olan en iyi arkadaşımı, hocamı, mentörümü kaybettim. Seninle gurur duyuyorum gerçek Şampiyon ve seni çok seviyorum. Sonsuza kadar kalbimdesin.