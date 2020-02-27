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GeriDiğer Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı
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Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı

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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çiftlerde mücadele ettiği Katar Açık Kadınlar Turnuvası'ndan çeyrek finalde elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.

Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

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