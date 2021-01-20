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GeriTenis Çağla Büyükakçay, BAE'de çeyrek finalde! W25 Fujairah Open...
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Tenis
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Çağla Büyükakçay, BAE'de çeyrek finalde! W25 Fujairah Open...

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Çağla Büyükakçay, BAE'de çeyrek finalde! W25 Fujairah Open...
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.

 

Çağla Büyükakçay, BAEde çeyrek finalde W25 Fujairah Open...

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