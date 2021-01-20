AA
Son Güncelleme:
Çağla Büyükakçay, BAE'de çeyrek finalde! W25 Fujairah Open...
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle