Cagilari Milan maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Cagliari'nin Serie A tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Milan. Cagliari ile oynadığı son üç Serie A maçında da gol yemeyen Milan, hiçbir rakibine karşı devam eden daha uzun bir seriye sahip değil. Milan, Serie A'da üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en uzun yenilmezlik serisini egale etmek için sahaya çıkıyor. Cagliari forveti João Pedro, Milan'a rakip olduğu son beş Serie A maçının üçünde fileleri havalandırdı.

Bu sezon Serie A'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla şut pası veren oyuncu Milan orta sahası Hakan Çalhanoğlu.

CAGİLARİ MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Cagilari Milan maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.