Çağdaş Atan'ın Galatasaray şaşkınlığı: Bu kadarını beklemiyorduk

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı rotasyon hakkında konuşan Çağdaş Atan, "Maçın başında konuştuğumuz senaryolar gerçekleşti. Galatasaray'dan bu kadar rotasyon beklemiyorduk. Böyle görünce de ilk yarı üstünlük kurmak istedik. Nitekim 1-0 öne geçtik. Bir tane çok net penaltı pozisyonumuz var. Bir tane Günay'ın müthiş kurtarışı var. Kenardaki hamle oyuncularıyla oyun giderek sertleşecekti. Galatasaray'da 5 çok iyi oyuncu sahaya girdi. Biz tekrar öne geçtikten sonra presi atlama konusunda, Mertens sonrası, Mertens üzerine stoper çıkarma konusunda zorluk yaşadık. Oyuncularım güvenli kalmayı seçti ve geride kaldık. Çok iyi giderken kötü bir gol yedik. İlk golde de ön direği kapatıp geçişe izin vermemeliydik. İyi bir oyun oldu. Galatasaray, ilk yarıyı itibarıyla ligin en formda, en iyi takımı. Seyircisiyle yarattığı atmosfer inanılmaz. Çok iyi mücadele etmezseniz, 90 dakika maçın içinde kalmazsanız mümkün değil gibi gözüküyor puan almak. Daha iyisi var mı, bizde her zaman daha iyisi var. İşler yavaş yavaş oturuyor." ifadelerini kullandı.

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"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAĞIZ"

Pazar günü Galatasaray'la oynayacakları lig maçına dair konuşan Atan, "Transfer sezonunun açılması, rotasyonun büyümesiyle birlikte asıl sıkıntı pazar günü. İyi bir takım olacağız, şüphemiz yok. Pazar günü Duarte sakat, Serdar sakat, Ba, Crespo ve Berat cezalı. Şapkadan tavşan çıkaracağız. Ömer Ali yüzde yüz hazır değil. Evimizde güçlü bir oyunumuz var. Pazar günü Galatasaray'dan üst üste puan alırsak harika hafta geçmiş olur." dedi.

HAKEM SORUSUNA YANIT

Hakem yönetimi için gelen soruya yanıt veren Çağdaş Atan, "Ben geçen hafta maçın hakemiyle ilgili bir yorum yaptım. Her hafta maçın hakemiyle ilgili konuşacak bir teknik adam değilim. Allah izin verirse bundan sonra çok konuşacak değilim. Senede 1 kez hakkım olur. Bugün çok şaşkınım, gerçekten çok şaşkınım, sadece onu söylemek istiyorum. Onun dışında hakemlerle ilgili söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.