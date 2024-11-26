Çağdaş Atan'dan sürpriz kadro dışı kararı: 'Artık bizimle olmayacak...'

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Moldova ekibi Petrocub'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Atan'ın açıklamaları:

'BİZE HİÇ YAKIŞMIYOR'

"Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz."

'İKİ HEDEFİMİZ VAR'

"Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off'a kalabilmek, ikincisi de en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites artırabileceğimiz bir pozisyonda yer almak. Önümüzde 9 güzel maç var. Oyuncularıma inanıyorum. İçerde bazı kararlar aldık. İyi bir oyunla 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

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BERKOY ÖZCAN HAKKINDA

"Bunu söylemeyecektim ama Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra aldığımız ortak karar. İkincisi de oyuncularla beraber 50-60 kişiden oluşan, birbirini çok seven bir kulübüz. Bu kadarız ama çok büyük bir kulübüz. Reaksiyon vermemiz gerektiğini biliyoruz. 2 gündür istişare ediyoruz, konuşuyoruz, devamlı toplantılar yapıyoruz. Aldığım enerji, aldığımız kararların takıma çok olumlu yansıyacağı. Bu süreç bizim dostlarımızı görmemiz açısından güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacınız oluyor ama bu bizde biraz uzun sürdü. Yarınki maçın favorisi olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim. Çıkış yakalamak için güzel bir maç, doğru bir rakip."

'BAZEN EKSİLEREK GÜÇLENİRSİNİZ'

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"Bence şu anda mevcut durumu konuşmak en doğrusu. Önce elimizdeki oyuncu. Bazen eksilerek güçlenirsiniz. Bu süreçten sonra daha da güçlenerek yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Küçük ama güçlü bir aileyiz. Bir araya geldiğimizde kıramayacağımız duvar yok. Yarın için bu enerjiyi hissediyorum oyuncularımda. Heyecanlıyım, yarın yeniden çıkış maçı olacağını düşünüyorum."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım'da Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.