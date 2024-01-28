Çağdaş Atan'dan Konyaspor taraftarına övgü! 'Onları tebrik ederim...'

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün 20 bin, 30 bin Konya taraftarı vardı. Gerçekten oynaması çok keyifli bir maç hale getirdiler. Oluşturdukları atmosfer için onları tebrik etmek istiyorum. Oyuna gelecek olursak gerçekten bu sahada 1 takım vardı diyebilirim. Yani maçın 1. dakikasından sonuna kadar oyunu isteyen, hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyununa devam eden oyunu domine eden, çeşitli hücum varyasyonları deneyen topun kıymet bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. Bir takım için 2-0’dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok önemli. Bu bize ileride çok şeyler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten son 12 haftadır üstün bir performans gösteriyoruz. Son maç Fenerbahçe maçı bizim için bir kayıp oldu ama yolumuza tekrardan devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Oyuncularımızı uyandırmaya çalıştık ama maça iyi başlayamadık. Ama daha sonra tamamen oyunun elimize aldık ve istediğimiz golleri atıp maçı kazandık. Konyaspor takımına, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Fahrudin Omerovic: "Hatalarımızı düzeltmek zorundayız"

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ise, "Başakşehir, oynamaya çalışan bir takım, kendi tarzı var. Zaten biz ona göre maçtan önce hazırlığı yaptık. Baktığımız zaman düşündüğümüz gibi oldu. Erken golleri bulduk. Ondan sonra tekrar 2. devreye girince biraz daha takım oyundan düştü. Bizim takımımızda esas problem daha fazla psikolojik olarak. Çünkü uzun zamandır bir kötü gidişatı var. Son maçlarda iyiye doğru giden bir grup var. İnanan, sonuna kadar savaşan, sonuna kadar oyunda kalmak isteyen oyuncu grubumuz var. Maalesef gole baktığın zaman Antalya maçı, Gaziantep maçı, bugünkü maçta da çok şey kaçırdık diyebilirim. Çünkü takımın öz güveni şu anda zaten gergin. Kırılma noktası penaltı pozisyonu diyebilirim. Penaltı var mı? Yok mu? Ben tartışmam. Ama bunu da açık açık söyleyebilirim. Bu maça çok kritik bir maça böyle tecrübesiz hakemin verilmesi bana çok mantıksız. Daha önce baktığın zaman Antalya maçında en tecrübeli hakemleri yönetmiş, Gaziantep maçında aynı şekilde. İkinci devrenin o gerginliği oluşturan başka bir faktör var. Biz kendi hatalarımızı zaten analiz yaparak kendi hatalarımızı oyun içerisinde nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık onu zaten değerlendiriyoruz. Penaltı pozisyonundan önce bir pozisyon var. Direkt auta, daha doğrusu korner pozisyonu olmadı. Hakem görmedi, vermedi. Ondan sonra zaten penaltı pozisyonu geldi. Tabii ki auttan sonra oyun zaten var. Dediğim gibi bizim hatalarımızı biz çözmeye çalışacağız. 3. golde de aynı zamanda Ethemi’ye de bir faulü var yine vermedi. O pozisyondan sonra da 3. gol geldi. Ama dediği gibi olabilir, hatalar olabilir. Başakşehir kendi oyunu oynamaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Ben rakip rakibi tebrik ederim. Sahada oyuncular arasında bazen gerginlik olur, bazen tartışma da olur. Her iki takım kazanmak ister. Ama öbür taraftaki bazı şeyler onu kabul edemiyorum. En azından bir adalet istiyoruz. Ama dediği gibi önce biz kendi hatalarımızı düzeltmek zorundayız" dedi.

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