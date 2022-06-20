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Çağdaş Atan'dan Kayserispor'a 1 yıllık imza

#Çağdaş Atan#Kayserispor#Süper Lig
Çağdaş Atandan Kayserispora 1 yıllık imza

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Çağdaş Atan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor, teknik direktörlüğe Çağdaş Atan'ı getirdi. Kayserispor, 42 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserispor’umuz Teknik Direktör Çağdaş Atan ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan kendisini 1 yıllığına Kayserispor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

İmza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin katıldı.

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#Çağdaş Atan#Kayserispor#Süper Lig

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