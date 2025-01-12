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Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi: Golde el verilebilirdi, 2 oyuncu atılabilirdi

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#Başakşehir#Galatasaray#Süper Lig
Çağdaş Atandan hakem tepkisi: Golde el verilebilirdi, 2 oyuncu atılabilirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 21:38

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Oyuncularımla gurur mu duymalıyım, ekibimle maç planı için gurur mu duymalıyım? Çok duygu karmaşası içerisindeyim. Kusursuz oynadık. Beş eksikle çok iyi oynadık. Maalesef kalite mi dersiniz... Gerçi Barış sol ayağıyla attı, iki gol galiba sol ayağıyla. Şimdi daha da üzüldük. Galatasaray'a ancak böyle oynayabilirsiniz. Kaleci ile 4-2-5 oynamaya çalıştık. Bunun faydasını gördük, kusursuz oynadık. İkinci yarı muhteşemdik. Ne yazık ki kazanamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim." şeklinde konuştu.

"GOLDE EL VERİLEBİLİRDİ"

Hakem kararlarını eleştiren Çağdaş Atan, "Maç içinde olan pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda, detaylarda maçı kaybettik. Bunun arkasına sığınmayacağız." dedi.

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#Başakşehir#Galatasaray#Süper Lig

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