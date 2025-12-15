Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert 'VAR' tepkisi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Atan'ın sözleri;

"KABUS GİBİ OYNADIK"

"Evet... Yani... Biraz konuşmak zor. İlla konuşmam gerekiyorsa, 27. dakikada penaltıdan golü yedik. O dakikaya kadar bence fena değildi işler. Bir pozisyon dışında rakibe neredeyse hiçbir şey vermedik. Penaltıdan sonra 45'e kadar kabus gibi oynadık. O arada skor koptu zaten."

"HAYALCİLİK"

"İstanbul'a geliyorsunuz, rakibiniz Fenerbahçe ve suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışıyorsunuz! Böyle bir şey çıkarabileceğini düşünmek çok büyük saçmalık, hayalcilik!"

"SANCILI BİR SÜREÇ"

"Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Hedef maç değildi ama bugünden daha fazla pozitif şeyler götürmek istiyorduk. Hedef maçlarımız bundan sonra. 4 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Eksikler döndükten sonra yukarıya doğru ivme yakalayacağımızı düşünüyorum, yakalamamız gerekiyor."

"MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞER TARAFA TAŞIYORSUN"

"Bizim için kötü bir akşam. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama biz geçen hafta Rizespor maçı oynadık. Orta saha oyuncusu, rakibin ayağına istemeden bastı, orada penaltı verebilirdi. Anadolu takımlarına çalınmıyor. Alma - verme dengesinde bizde çok fark var. Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor. Zaten Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Burada sorun yok. Ama sen maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsun! VAR'da Sarper Barış Saka var, hakemliği bırakmıştı, niye VAR'da!"