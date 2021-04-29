Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası itiraf! 'Mesut Özil sürpriz oldu'

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

BEN KEYİF ALDIM

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "İlk yarı derslik bir oyun oynadık ama ben maçtan çok keyif aldım. Emre hocayı tebrik ediyorum, o geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İki hocanın hamleleri vardı, ben keyif aldım." dedi.

MESUT SÜRPRİZ OLDU

Mesut Özil'in ikinci yarıda oyunda kalmasına şaşırdığını dile getiren Atan, "Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık" şeklinde konuştu.