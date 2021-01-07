Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! 'Yanlış anlaşılmak istemem ama...'

Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ne söyleyeceğimi bulamıyorum. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Belki yanlış anlaşılabilirim, belki yanlış konuşabilirim. Fenerbahçe'nin bizimle kafa kafaya oynamasını beklerdim. Galatasaray ve Başakşehir'in oynadığı gibi. Yanlış anlaşılmak istemem. Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum. Türkiye'de en büyük camialardan biri var karşınızda. Başında da başarılı bir hoca. Ben biraz daha oyun bekliyordum bugün, istediğimiz gibi olmadı."

"Takımım bu maçı kaybetmemeliydi"

"Son maçlarda olduğu gibi yine net iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. İlk gol çok şanssız oldu. Sinan'ın ters ayağıyla vurduğu top gol oldu. Sonrasında yine maçı kontrol ettik. Tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmak istemem bunları söylerken. Biz oynadık ama onlar kazandı. Bu maçı benim takımım kaybetmemeliydi. Net pozisyonlarımız var. Maalesef çeviremedik, üzgünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğimiz görevleri yerine getirdiler. Beklemediğimiz bir oyunla mağlup olduk."

Erol Bulut'un "Biz topu rakibe bırakmayı tercih ettik" açıklaması hakkında

"Bana çok güzel toplar atıyorsunuz ama konuşmak istemiyorum. Susayım en iyisi ben."

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