Çağdaş Atan'dan Eden Karzev açıklaması! 'Bunu bilmiyorduk ve beklemiyorduk...'

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Yabancı bir basın mensubunun sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev ile ilgili sorduğu soruya İngilizce cevap veren Teknik Direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Açıkçası Eden’le ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki başkanımız ve yönetim kurulumuz oyuncularla olan sorunu kulüple de çözmeye çalışıyor. Kulübümüzü ve oyuncuyu düşünmeliyiz. Çok hassas bir durum. Ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz konusunda dikkatli olmamız lazım. Umarım en kısa sürede sorunu çözerler. Henüz Eden Karzev ile konuşmadım. O da üzgün biliyorum. Ama bu son derece hassas bir konu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Eminim ki başkanımız ve yöneticilerimiz en yakın zamanda bu sorunu çözeceklerdir. Aslında kulüp olarak tüm oyuncularımıza sosyal medyada bu konuda hiçbir şey paylaşmamalarını söylemiştik. Ama aniden bir şey paylaştı. Bunu bilmiyorduk ve beklemiyorduk. Yani bu benim işim değil. Ama dediğim gibi oyuncuyu, kulübü ve inancımızı çok dikkatli düşünmeliyiz. Tamamen savaşa, savaşlara karşıyım. Ben de sivillerin öldürülmesine, çocukların öldürülmesine, masum insanların öldürülmesine kesinlikle karşıyım. Umarım en yakın zamanda son bulur ve bütün dünya barış içinde yaşar. Sadece kendi açımızdan düşünmememiz gerek. Sosyal medyada neler paylaştığımızı düşünmeliyiz ve gerçekleri düşünmeliyiz. Elbette Müslüman bir ülke, siviller, masum insanlar, çocuklar konusunda çok hassasız. Eden de sosyal medyasında paylaştıkları hakkında dikkatli olmalı. Ülkesi ve ailesi için bir şeyler yapmaya çalışmasına saygı duyuyorum. Ama nerede yaşadığı ve nerede oynadığı bilmesi gerekiyor ve buna saygı duymalı. Eden Karzev'e kızmıyorum ama hepimizin ne yaptığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor."