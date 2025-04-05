Çağdaş Atan'dan Beşiktaş maçı sözleri: 'İsyana devam etmemiz gerekiyor!'

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "İyi bir hoca takımına karşı galibiyet aldık. Konyaspor birçok takımın uzun süreli yaşadığı türbülanstan geçmiş bir takım. Buraya iyi bir şekilde geldiler. Savunma yapmaya çalışırken, bunu ligin en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kaliteli oyunculara sahipler. İptal edilen gol sonrası ilk yarı bitimine kadar oyunu kötü oynadık. Konyaspor savunma yaparken güçlü oyuncuları var. Biz geride 5’e 4 oyununu iyi oynamamız gerektiğini maç öncesi düşünüyorduk. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. İlk yarı gol yemediğimiz için şanslıyız. İkinci yarıda gerekli alanları ve yapmamız gereken şeyleri söyledikten sonra penaltı pozisyonuna kadar iyi oynadık. Üstüne Yusuf Sarı ile çok net gol pozisyonu yaşadık. Son dakikalar rakip üzerimize gelmeye başlayınca savunmaya takviye yaptık. Önemli bir maçı, önemli bir rakibe karşı kazandık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu sezon çok iyi oynamadan ilk defa bir maç kazandık" şeklinde konuştu.



"ARTIK PRAGRAMTİK KARARLAR ALMAYA BAŞLADIM"

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Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda sezonun geri kalanını değerlendiren Atan, "Trabzonspor maçındaki artıların üzerine koyarak devam etmek istedik. Eyüp maçı bunun devamıydı. Bugün çok iyi oynamadan kazandık. 15-20 dakika iyi oynamak bize sonuç almak için yetti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda çok daha iyi oynadığımız maçlar oldu. Bazen skoru korumak için hamleler yapmamız gerekiyor. Artık pragmatik kararlar almaya başladım. Başakşehir’in oyun tazı bizim oyun anlayışımızla örtüşüyor. Bazen burada da sonuçlar önemli hale geliyor. Bazen oyun anlamında iki tarafı da tercih etmemiz gerekiyor. Biz tekrar ritim yakalamaya çalışıyoruz. İlk istediğimiz güçlü oyun. Türkiye’nin gerçeği doğrultusunda hareket etmemiz de gerekiyor. Konyaspor’a ve Recep hocaya başarılar diliyorum" diye konuştu.

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"BEŞİKTAŞ MAÇININ KEYİFLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçının önemine de değinen Atan, "Beşiktaş maçının keyifli olacağını düşünüyorum. Tekrar isyana devam etmemiz gerekiyor. Bu maçın planlaması biraz zor olacak. Hafta boyunca bir şeye çalışacağız. Hafta sonu farklı bir plan karşımıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"EKSİK OYUNCUMUZ YOK"

Çağdaş Atan, Konyaspor karşısında kadroda olmayan Lucas Lima ve Patryk Szysz’in yabancı kuralından dolayı kadroda olmadığını, Jerome Opoku’nun ise yaşadığı sakatlıktan dolayı riske etmek istemediklerini belirterek, "Haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak sahada olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.