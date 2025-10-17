×
Spor Haberleri

Çağdaş Atan'a UÇK şoku! Kayserispor'a tazminat ödeyecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 01:47

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

2022-2023 sezonu öncesi Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. Kayserispor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na  (UÇK) taşındı.

Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

