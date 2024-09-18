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Çağdaş Atan: Uzun zaman sonra yenildik, üzgünüz

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#Başakşehir#Çağdaş Atan#Samsunspor
Çağdaş Atan: Uzun zaman sonra yenildik, üzgünüz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 23:00

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, uzun zaman sonra yenildikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakasında Samsunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Atan, ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Samsun’a kazanmak için geldiklerini ve tüm planlarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Uzun zaman sonra mağlup olduk. O gün bugün müydü bilmiyorum. 1-0’a kadar rakibe pozisyon vermedik, iyi pozisyonlara da girdik. Gol atacağımız anlarda çok kötü bir gol yedik. Marius gücünü kullanarak bizi geriye düşürdü. 2-0’dan sonra rakibe çok fazla geçiş hücum fırsatı verdik. 0-0’ken iyi olan taraf bizdik. Mağlubiyete mazeret değil ama 2 haftadır kötü zeminlerde maç oynuyoruz. Samsunspor gibi takımların zeminlerinin iyi olması lazım. Zemin çok kötüydü. Yakın zamanda burada milli maç olacak. Bu zeminde milli maçın çok verimli olacağını düşünmüyorum" dedi.

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#Başakşehir#Çağdaş Atan#Samsunspor

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