Çağdaş Atan: Transferini çok istedik, olmadı

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çağdaş Atan'ın sözleri;

6 hafta kazanamadığımız sürece bakarsak, şu andaki yerimiz olumlu. Aslında biz şu anda 28 puanda olmayı hedefliyorduk özellikle kötü geçirdiğimiz periyottan sonra. Kasımpaşa maçında iyi oynadığımız maçtan beraberlikle ayrıldık. O kötü sürece bakarsak eğer hedeflediğimizden 2 puan alttayız. Bizim hedefimiz sıralama olarak her zaman ilk 5, ilk 4. O yüzden hedeflediğimiz yerin biraz gerisindeyiz. Ama kötü geçirdiğimiz sürenin ardından iyi bir çıkış yakaladığımızı söyleyebilirim.

SAĞ VE SOL BEK ALMAK ZORUNDAYIZ

Bizzat Trippier ile FaceTime görüşmesi yaptım... Çok istedik ama transfer olmadı. Alex Telles'i çok getirmeye çalıştık; Reguilon ile görüştük... Onur Bulut transferini de son ana kadar kovaladık. O transferlerin olması durumunda çok daha rahat bir pozisyonda olabilirdik. Bir sağ bek ve bir sol bek almak zorundayız.

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TÜRKİYE LİGİ İÇİN DAHA GEÇERLİ

Biz şu anda kendimizi de çok sorguladığımız bir dönemdeyiz Türkiye'deki oyun tarzına bakarak. Bu kadar planın, bu kadar detayı hak edip, etmediğini konuşuyoruz ekip olarak. Şu andaki tercihimiz biraz daha miks yapmak. Hem geriden oyun kurmayı hem de direkt oyunu birleştirerek oynamak. Tamamen geriden oyun kurma saplantısı içerisinde değiliz. Direkt oyun planlarımızın da çok etkili olduğunu, çok etkili kullandığımız bağlantılarımız ve setlerimiz olduğunu oyuncularımız biliyor ve bunları da kullanıyoruz. İkisini bir uyguladığınız zaman Türkiye ligi için daha geçerli, Türkiye Ligi'nin hak ettiği bir oyunmuş gibi gözüküyor.

GALATASARAY'A ÇALIŞACAĞIZ

Galatasaray, duran toplarda öne çıkan takımlardan biri. Stoperleri vurucu, Osimhen vurucu, oraya istekli giden oyuncular var. Dersimize iyi çalışıp oraya gideceğiz. Duran toplar oyunun açılması anlamında kilit unsulardan bir tanesi.