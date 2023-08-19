Çağdaş Atan: Transfer tahtasının açılması Kayserispor’un geleceği için çok önemli

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kaçan 2 puan için çok üzgünüz. Oyuncularım da çok üzgündü. Maçın ilk 5 dakikası hariç, uzatmalarla beraber 89 dakika topa sahip olduğumuz, iyi baskılar yaptığımız, rakibe bir, iki şut dışında gol şansı vermediğimiz iyi bir maç oynadık. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Planımızın işlediği, oyuncularımın planı yerine getirdikleri bir maç oldu. Futbol anlar oyunu. Çok trajikomik bir gol yedik. Bu pozisyon haricinde temiz, planlı, iyi futbol oynadığımız bir maç oldu. Karşımızda sistemi olan, kenardan iyi yönetilen, bir takımla oynadı. Bundan sonraki maçlarda rakibimize ve fatih hocama teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Kayserispor’un geleceği için çok önemli bir karar"



Transfer tahtasının açılması durumunda ilk hangi bölgeye transfer istediğinin sorulması üzerine Atan, "Bizim aslında 6-8-9, bir stoper, belki sağ bek, sağ kanat, alacağımız oyuncunun tipine göre bu bölgeye oyuncu almamız gerekiyor. Carole’un artan sakatlığı benim de canımı sıkmaya başladı. Bizi önemli zamanlarda yalnız bırakmaya başladı. Belki yerli sol bek de alabiliriz. Görüştüğümüz iki oyuncu var. Onlarla anlaşma aşamasına geldik. Önemli olan tahtanın bu hafta açılaması. Bekleyecek ne gücümüz ne sabrımız kaldı. İyi bir oyuncu grubum var. Yaşanılan her sakatlık bizi geriye götürüyor. Transfer tahtasının açılması gerekiyor. Açılmazsa daha farklı şeyler konuşabiliriz. Kulübün, kendimizin geleceğini ilgilen bir durum. Şehrin büyükleri de artık ilgileniyor. İnşallah bu hafta sonuçlanacağını düşünüyorum. Kayserispor’un geleceği için çok önemli bir karar. Bunun açılması gerekiyor" diye cevap verdi.