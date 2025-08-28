×
Çağdaş Atan: 'Tekrar burada olmak için lige dönmeliyiz!'

Çağdaş Atan: Tekrar burada olmak için lige dönmeliyiz
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa'ya veda ettikleri Craiova maçının ardından konuştu.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. 

İşte Çağdaş Atan'ın açıklamaları;

"TEKRAR BURADA OLMAK İÇİN LİGE DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

"Rüya gibi bir başlangıç yaptık. Duran toptan attığımız golle müthiş başladık. Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır. Zaten iki gol de böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karta kadar hamlelerimizle maçta üstünlük kurduk. Kırmızı kart sonrası oyun bizim için bitmiş oldu. Nuno Da Costa da oyuna girdikten sonra sakatlandı. Oyunu 9 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Universitatea Craiova'yı tebrik ediyorum. Onlara UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Tekrar burada olmamız için lige dönmemiz gerekiyor."

"ENERJİMİZ YÜKSEKTİ"

"Maç öncesinde ve antrenmanlarda oyuncularımın enerjisi yüksekti. Sonrasında savunmada yaptığımız hatalar turu geçmemizi imkansız kıldı." 

"GOLÜ BULAMADIK"

"Harika bir seyirci vardı. Harika bir ortam oluşturdular. İkinci yarıda maçı çevirebilirdik ama maalesef golü bulamadık." 

