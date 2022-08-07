Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Çağdaş Atan: "Tam oyundan alacakken kırmızı kart gördü"

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Çağdaş Atan#Süper Lig
Çağdaş Atan: Tam oyundan alacakken kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 00:38

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart gören oyuncusuyla ilgili olarak konuşan Çağdaş Atan, "Ghezzal'ı kapatmak için çok uğraştık. Maç boyunca hiç etkili olamadı. Son anda bir pozisyonda klasını gösterdi. Engelleyemedik. Ali Karimi belki geçen sezon başında buraya transfer oldu. Sakatlık geçirdiği için 1 sene oynamadı. Uzun süredir oynamayan oyuncunun fiziksel ve koordinasyonel eksiklikleri oluyor. Tam oyuncuyu değiştirecekken kırmızı kart gördü." diye konuştu.

Transfer yasağını bilerek takımın başına geçtiğini kaydeden Atan, "Zaten transfer yapmama şartlarını bilerek geldik. Oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendiriyoruz. Metot antrenörüyüz. Çok çalışarak, çok tekrar ederek oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Çok geliştirmemiz gereken yerler var. Bugün iyi doneler verdik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Çağdaş Atan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik