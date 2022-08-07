Çağdaş Atan: "Tam oyundan alacakken kırmızı kart gördü"

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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart gören oyuncusuyla ilgili olarak konuşan Çağdaş Atan, "Ghezzal'ı kapatmak için çok uğraştık. Maç boyunca hiç etkili olamadı. Son anda bir pozisyonda klasını gösterdi. Engelleyemedik. Ali Karimi belki geçen sezon başında buraya transfer oldu. Sakatlık geçirdiği için 1 sene oynamadı. Uzun süredir oynamayan oyuncunun fiziksel ve koordinasyonel eksiklikleri oluyor. Tam oyuncuyu değiştirecekken kırmızı kart gördü." diye konuştu.

Transfer yasağını bilerek takımın başına geçtiğini kaydeden Atan, "Zaten transfer yapmama şartlarını bilerek geldik. Oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendiriyoruz. Metot antrenörüyüz. Çok çalışarak, çok tekrar ederek oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Çok geliştirmemiz gereken yerler var. Bugün iyi doneler verdik" dedi.