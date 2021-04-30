Çağdaş Atan 'Sorunuz yok mu arkadaşlar'ı hatırlattı: 'Bak şimdi nasıl soru soruyorsunuz...'

Spor Arena Detay - Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Beşiktaş ile oynadıkları maçın sonunda yaşananlara atıfta bulundu

Çağdaş Atan basın toplantısına giriş yaparken "Bak şimdi nasıl soru soruyorsunuz (gülerek), demek ki bir uyarı lazımmış" ifadelerini kullandı ve ligin ilk yarısında Beşiktaş maçı sonrasında yaşananlarla ilgili göndermede bulundu.

"SORUNUZ YOK MU ARKADAŞLAR?"

Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın toplantısında maç değerlendirmesi sonrası soru-cevap bölümüne geçilmişti. Odadaki basın mensuplarından soru gelmeyince Atan 'Sorunuz yok mu arkadaşlar' şeklinde tepki göstermiş ve ardından muhabirlerden herhangi bir yanıt gelmeyince sinirlenip 'Basına da gerek yok' sözleriyle odayı terk etmişti.

Çağdaş Atan'ın maç sonu açıklamaları;

MESUT ÖZİL CESUR BİR KARARDI

"Emre Hoca'yı tebrik ediyorum. O geldikten sonra Fenerbahçe farklı bir oyun oynamaya başladı. Sahada tam bir taktik savaşı vardı ve ben keyif aldım. Tabii Erol hoca da iyiydi, o anlamda söylemiyorum. Mesut Özil'in ikinci yarıda sahada olması cesur bir karardı. İyi bir oyun oldu. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun vardı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Ders niteliğinde bir oyun oynadık. Bitiricilik konusunda sıkıntılarımız var. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Üç topumuz direkten döndü. Fenerbahçe de şutlar attı ama pozisyon vermedik. Oyunun büyük bölümüne hakim olan bizdik."