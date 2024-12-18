Çağdaş Atan: Play-off bileti almak istiyoruz

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Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, takımın orta saha oyuncularından Miguel Crespo ile katıldı.

"Geçen haftaki tamam mı devam mı Heidenheim maçından sonra lig formatının son maçında, bir tane daha tamam mı devam mı maçı oynayacağız." sözleriyle basın toplantısına başlayan Atan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız takdirde hiçbir soncu bakmadan ilk 24’ten play-off’a kalmayı garantileyeceğiz. Bunu daha önce garantileyebilirdik ama finale getirmek en büyük amacımızdı ,bence iyi yoldayız. Üç tane çok iyi maç oynadık. Fenerbahçe maçı bizim için zor geçti, Heidenheim maçının nerdeyse tamamını forse ederek oynadık, üç gün sonra Fenerbahçe maçı oynadık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. 10 kişi kalmamıza rağmen dağınık görüntü vermedik, rakibimizin bize üstünlük kurmasına izin vermedik, puan almaya da çok yakındık. İyi performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Bizim kulübümüzün vizyonuna, bu oyuncu grubuna yakışan ve başkanımızın çok istediği play-off turuna kalmak için yarın ne varsa vermek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Kazanmak zorundayız evet ama onlar da kazanmak zorunda çünkü ilk 8’e kalıp son 16’ya kalmak isteyeceklerdir. Enteresan bir maç olacak, iki takımın stratejisi önemli olacak. İyi bir takımdan bahsediyoruz, genç ve atlet bir takım. Geçiş takımı. Bu akşam antrenmandan sonra analizimizi yapıp oyuncularımızın aklına yarınki stratejimizi kazıyıp buradan son 24 vizesini alarak ayrılmak istiyoruz."

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- "Oyuncularımla ilgili hayallerim çok büyük"

Play-off'a kalmaları halinde takımına güvendiğinin altını çizen Çağdaş Atan, "Oyuncularıma söylediğim tek şey var benim oyuncularımla ilgili hayallerim çok büyük. Gidişat olarak lig formatında hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kendimizi son 24 içine atarsak oyuncularımla ilgili hayallerim çok büyük. Ondan sonraki hedeflerimizin ucu çok açık. İlk önce yarın çok önemli bir final maçı oynayacağız. Son zamanlarda tüm maçlarımız final gibi oldu. Önümüzdeki final maçını çok iyi oynayıp ülkemizi ve kulübümüz iyi temsil edip, sahada iyi oynayıp Avrupa’da sonraki turlarda neler yapabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Bazı şanssızlıklar oldu ama artık yere daha sağlam basıyoruz. Takımım çok daha güçlü. Benim ümidim daha fazla buradan son 24 biletini alarak ayrılabilirsek ondan sonraki hayallerimizin ucu açık" ifadelerini kullandı.

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Çağdaş Atan, Cercle Brugge'ün teknik direktör değişimine gitmesinin hatırlatılması üzerine, "Son iki maçına yeni hocalarıyla çıktılar. Bence çok şaşalı bir Ljubljana galibiyeti aldılar, oyun planında çok büyük farklılıklar görmüyoruz, aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Kısa sürede büyük değişiklikler beklemiyoruz. Aynı oyun üzerinden, gençliklerinden, dinamizmlerinden taviz vermiyorlar. Oyunu hızlandırmaya çalışıyorlar. Yarın da bizim buna uygun en iyi strateji ile sahada olmamız gerekiyor. Yarın buradan play-off biletini alarak ayrılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Atan, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise, "Onur ve Muhammed bugün antrenmana çıkacak, oynayacak gibi gözüküyorlar. Son antrenmandan sonra göreceğiz. Figueiredo döndü, aramızda olacak Keny’de bir problem var, o aramızda olmayabilir. Yarın hiçbir mazeretimiz yok, elimizde olan 17-18 oyuncuyla burada güçlü bir oyun oynayıp son 24 biletini almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Crespo: Turu geçmek istiyoruz

Miguel Crespo da yarınki maça hazır olduklarını belirterek, "Hem bizim hem de onlar için zor bir maç olacak. En önemlisi buraya kazanmak için geldik, bunu istiyoruz ve yarın bunun için oynayacağız. Turu geçmek bizim için her şey anlamına geliyor. Bu maça hazırız, atletik bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz, iyi dinlendik. İsteğimiz tabii ki turu geçmek. Tüm takım olarak buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.