Çağdaş Atan: 'Maçı detaylarda kaybettik'

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Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanda mücadele ettiği Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok ciddi, çok güçlü bir kadroya sahip, planları olan, belki de oynadıkları oyunla ligin en dominant oyununu oynamaya çalışan takımlarından birine karşı oynadık. Ama oyuncularımıza da söyledim, uzun bir süre çok iyi durduk. Gole kadar, golü attık, atacağız derken, duran topun devamında golü yedik. İstatistiklere baktığın zaman detaylarda kaybetmişiz gibi görülüyor. Çok üzgün olduğumu söyleyemem. Böyle güçlü bir takıma karşı iyi bir sınav verdik. Oyuncularım geri atmadılar, iyi mücadele ettiler. Bugün bence maçı detaylarda kaybettik. Bu maçtan olumlu anlamda cebimize koyacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Önümüzde içeride Giresunspor maçını kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.



Mensah'a çok güveniyoruz"

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Bernard Mensah'ın durumuyla ilgili de konuşan Atan, "Önemli ve değerli bir oyuncu. Bugün ile beraber sakatlığını yaşayalı 10 ay oldu. Biz geldiğimiz 8 ay antrenman bile yapmamıştı. Kendisi ile iletişim halindeyiz. Bizim amacımız onu 5., 6. hafta 11 oynayabilecek oyuncu haline getirebilmek. İlk geldiğimizde iki bacağı arasında yüzde 43’lük fark vardı. Bu da ikinci sakatlık için büyük risk oluşturuyordu. Bu fark hemen yüzde 15’lere düştü. Yavaşa yavaş süresi de uzuyor. Zorluk seviyesi olanlar maçlarda sahaya atıyoruz. Ona çok güveniyoruz. 2-3 hafta içinde hazır hale gelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Bizim en büyük motivasyonumuz transfer tahtamızın kapalı olması"

Transfer tahtalarının kapalı olmasının sorulması üzerine Çağdaş Atan, "Bizim en büyük motivasyonumuz transfer tahtamızın kapalı olması. Oyuncularımızla, yönetimimizle beraber kenetlendik. Şehri de çok destek çıkıyor. Transfer tahtası kapalı ama iyi bir kadromuz var. Bazı oynama alışkanlıklarımızı değiştirmek için uğraşıyoruz. Bizim en büyük güvencemiz oyunumuz. Güçlü oyun oynatıp, transfer tahtası kapalı olma durumunu bize motivasyona çevirmek istiyoruz. Oyuncularımız da oyunu kabullenmiş durumda. Eski alışkanlıklardan kurtulmak biraz zor oluyor. Oyuncularımın gidişatından memnunum" ifadeleri kullandı.

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