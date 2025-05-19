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Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında Serhat Sütlü krizi: 'Özrünü kabul etmiyorum!'

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#Başakşehir#Kasımpaşa#Serhat Sütlü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 13:34

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken mücadeleye Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan ile Kasımpaşa yardımcı antrenörü Serhat Sütlü'nün arasındaki gerilim damga vurdu. Çağdaş Atan maçtan sonra yaptığı hareket için özür dilerken, Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz ise özrü kabul etmediklerini belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Konuk ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının 2. golünden sonra sevincini Kasımpaşa yedek kulübesine doğru gerçekleştirince ev sahibi takımın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü'yle kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında Serhat Sütlü krizi: Özrünü kabul etmiyorum

ÇAĞDAŞ ATAN: "ÇOK BÜYÜK AYIP YAPTIM"

Maçın ardından Kasımpaşa kulübesiyle yaşanan gerginliğe değinen Çağdaş Atan, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

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Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında Serhat Sütlü krizi: Özrünü kabul etmiyorum

BURAK YILMAZ: "ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz ise Çağdaş Atan'ın Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi bakın, hiç kimse kabul etmez. Biz de kabul etmiyoruz. Serhat hoca da kabul etmiyor. Çağdaş hoca hayatı boyunca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı diye düşünüyorum. Kendisinden büyük, ya da bize, kulübeye karşı hiç kimse böyle bir harekette bulunmamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Bu onun karşısına mutlaka çıkacaktır. Özrünü kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

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#Başakşehir#Kasımpaşa#Serhat Sütlü

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