Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında Serhat Sütlü krizi: 'Özrünü kabul etmiyorum!'

Haberin Devamı

Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Konuk ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının 2. golünden sonra sevincini Kasımpaşa yedek kulübesine doğru gerçekleştirince ev sahibi takımın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü'yle kısa süreli bir tartışma yaşandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: "ÇOK BÜYÜK AYIP YAPTIM"

Maçın ardından Kasımpaşa kulübesiyle yaşanan gerginliğe değinen Çağdaş Atan, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BURAK YILMAZ: "ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz ise Çağdaş Atan'ın Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi bakın, hiç kimse kabul etmez. Biz de kabul etmiyoruz. Serhat hoca da kabul etmiyor. Çağdaş hoca hayatı boyunca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı diye düşünüyorum. Kendisinden büyük, ya da bize, kulübeye karşı hiç kimse böyle bir harekette bulunmamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Bu onun karşısına mutlaka çıkacaktır. Özrünü kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

🚨 Çağdaş Atan ile Burak Yılmaz arasında "Serhat Sütlü" krizi yaşandı



🗣️ Çağdaş Atan: Çok büyük bir ayıp yaptım. Serhat Sütlü Hoca ile ağız dalaşına girdim. Özürle kapanacak bir hata değil. Bundan sonra bu hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım.



🗣️ Burak Yılmaz: Yapıp yapıp özür… pic.twitter.com/1XjwWliCKC — Spor Arena (@sporarena) May 19, 2025

Haberin Devamı