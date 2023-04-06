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Çağdaş Atan: Fenerbahçe kadrosunu görünce 'eyvah' dedim! Emre Mor...

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Fenerbahçe#Çağdaş Atan
Çağdaş Atan: Fenerbahçe kadrosunu görünce eyvah dedim Emre Mor...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 23:30

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe’nin hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu’nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 4-1’lik skorla mağlup olarak, turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça kötü başlamadıklarını aktaran Çağdaş Atan, “Fenerbahçe hafta sonu kaybettiği derbiden sonra büyük takım reaksiyonunu bekliyorduk. Maça fena başlamadık. Ortaydı kolay gol yedik. Hemen cevap verdik. Oyun dengelenmişken ikinci gol bizi yıprattı. Takımım beklediğimden daha fazla yorgundu. Fenerbahçe 6 tane oyuncu ile rotasyon yaptı. Fiziksel olarak daha üstün gözüktüler. Rotasyonların karşılığını alamadık. Çok da buna uygun kadromuz yoktu. Ali Karimi’nin sakatlığı Mensah’ın uzun zaman sonra oynaması. Carole’ün antrenmanda sakatlığı oldu. Bizim sağ beklimiz orijinal değildi ve sol bekimiz yok. Bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncularım bugüne kadar iyi getirdiler. 2-1’ken oyun dengelenmişti. Uzatmaya taşımak istiyorduk. Amacımız oyunu götürebildiğimiz kadar 2-1 götürmekti. Fenerbahçe hak ettiği galibiyet aldı” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe kadrosunu görünce ‘eyvah’ demedim değil”

Çağdaş Atan, Emre Mor’un kendilerine karşı kadroda yer almasını istemediğini aktararak, “Emre Mor’un oynamasını hiç istemiyordum. İki tane çok iyi oyuncuyu ilk defa bu sezon 2 kez üst üste kullanmıştır hoca. Kadroyu görünce ‘eyvah’ demedim değil. Oyuncu olarak başka karşılığımız yoktu. Belki Uzodimma olabilirdi ama fiziksel güçlü stoperlerle kalalım dedik. Ferdi ve Emre Mor önlü arkalı baya etkili oyuncular bizi baya yıprattılar” ifadelerine yer verdi.

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#Kayserispor#Fenerbahçe#Çağdaş Atan

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