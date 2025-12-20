×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Çağdaş Atan: 'Çok kolay ve ucuz bir gol yedik!'

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Çağdaş Atan#Kayserispor
Çağdaş Atan: Çok kolay ve ucuz bir gol yedik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 17:39

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız" dedi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan,

"AYAĞA KALKMAK ZORUNDAYIZ, KALKACAĞIZ"

"Bu maçı tecrübemizle sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Çok kolay ve ucuz bir gol yedik. Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var.

Gözden KaçmasınRafa Silva Beşiktaşa dönme kararı aldıRafa Silva Beşiktaş'a dönme kararı aldı!Haberi görüntüle

Oradan bir başlangıç yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönemi olacak. Kamp geçireceğiz. Aramıza katılabilirse yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Çağdaş Atan#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!