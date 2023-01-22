Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Çağdaş Atan: "Çok fazla üretken olamadık, üzgünüz"

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Çağdaş Atan#Süper Lig
Çağdaş Atan: Çok fazla üretken olamadık, üzgünüz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 19:30

Beşiktaş’ın Kayserispor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok fazla üretken olamadık, üzgünüz" dedi.

Haberin Devamı

Süper Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 yenildi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maalesef maçın başında gelen topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu. Beşiktaş ilk golden sonra tabi normal olarak biraz daha kontrollü ve güvenli durmaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü. Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi. Kemen ile ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş’ı da, Şenol Hoca’yı da kazandığı galibiyetten dolayı kutluyorum " diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Çağdaş Atan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı