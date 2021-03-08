MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCAF Başkanı Ahmed Ahmed'in cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü
GeriFutbol CAF Başkanı Ahmed Ahmed'in cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

CAF Başkanı Ahmed Ahmed'in cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CAF Başkanı Ahmed Ahmed'in cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed'e verilen men cezasını, 5'ten 2 yıla düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, Ahmed'in, 2017-2019 yılları arasında CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı gerekçesiyle 2020'nin kasım ayında FIFA tarafından verilen cezaya ilişkin itirazı değerlendirildi.

Kararı kısmen onayan mahkeme, men cezasının 5'ten 2 yıla, para cezasının ise 200 binden 50 bin İsviçre frangına indirilmesine hükmetti.

Böylece 61 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, CAF başkanlık seçimine girme umutları da sona erdi. Güney Afrikalı Patrice Motsepe, 12 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek seçime, tek aday olarak girecek.

 

CAF Başkanı Ahmed Ahmedin cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi