Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı dönemine girilmesiyle birlikte Haunted Hallows da Rocket League’e geri dönüyor. Bu sene Rocket League’de çeşitli skin ve temalı ürünleri açabilmenizi sağlayacak Ghostbusters etkinliği var. Kazanılabilen ürünlerin yanı sıra bir de para ile alınabilen onlarca ürün oyun içi mağazada yerini alacak. Bunun yanında Cadılar Bayramına özel iki mod geliyor: Haunted Heatseeker ve Spike Rush.

Haunted Hallows etkinliği bugün başlıyor ve 2 Kasım’da bitiyor.













