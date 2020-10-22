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Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

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Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı
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Cadılar Bayramının yaklaşmasıyla, tüm oyunlar oyuncuların beklentilerini karşılamak için hazırlık telaşı içinde.

Cadılar Bayramı dönemine girilmesiyle birlikte Haunted Hallows da Rocket League’e geri dönüyor. Bu sene Rocket League’de çeşitli skin ve temalı ürünleri açabilmenizi sağlayacak Ghostbusters etkinliği var. Kazanılabilen ürünlerin yanı sıra bir de para ile alınabilen onlarca ürün oyun içi mağazada yerini alacak. Bunun yanında Cadılar Bayramına özel iki mod geliyor: Haunted Heatseeker ve Spike Rush.

Haunted Hallows etkinliği bugün başlıyor ve 2 Kasım’da bitiyor.

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

Cadılar Bayramı Rocket League etkinlikleri başladı

 

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