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Cable side bend nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Cable side bend hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Cable side bend nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Cable side bend hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Egzersiz yaparak hem sağlıklı hem de fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Yapabileceğiniz pek çok farklı egzersiz çalışmaları bulunuyor. Egzersiz hareketlerine göre vücudunuzun şekillenmesini daha pratik şekilde sağlayabilirsiniz. En çok yapılan egzersizlerden biri olan cable side bend nedir, ne işe yarar konusunda merak ettiklerinizi ayrıntılı şekilde detayları ile sizler için derledik.

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Cable side bend, vücudun yan kaslarının çalıştırılmasını sağlayan hareketlerden biridir. Yan ve sırt kasların daha çok çalışıp kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Cable Side Bend Nedir?

Cable side bend kas çalıştırma amacıyla yapılan egzersiz hareketlerinden biridir. Yapılışı son derece kolay olduğundan dolayı egzersiz yapmak isteyenler cable side bend hareketini deneyebilir.

Cable Side Bend Ne İşe Yarar?

Daha fit olmak isteyenler için başvurabilecekleri çok çeşitli egzersizler bulunur. Onlardan biri olarak bilinen cable side bend, yan ve sırt bölümdeki kasların çalıştırılmasına yardımcı olur. Böylelikle kasların daha da kuvvetli olması sağlanır. Sağlıklı bir yaşamın içerisinde yer almanıza yardımcı olur.

Cable Side Bend Nasıl Yapılır?

Cable side bend hareketinde vücudunda dik olması gerekir. Daha sonra el bölgesi, bacak bölgesinin hizasına doğru yana yatar pozisyonda hareket ettirilmesi gerekir. Sağ el bölgesini bu şekilde yaptıktan sonra hemen sol bölgeye geçilmesi gerekiyor. Burada cable side bend hareketini yapacak olanlar için önemli bir konu var. En önemli konulardan biri hareketi yağarken kesinlikle dizlerin kırılmaması gerekir. Vücudun sabit bir şekilde dik olarak kalmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hareket yapacak olanlar yalnızca eli yan kısıma doğru dik açıyla hareket ettirmeleri yeterli olacaktır.

Cable Side Bend Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

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Kasların kuvvetlenmesi için son derece önemli katkıyı sağlayan çalışmalardan biridir. Eğer ki cable sind bend hareketini uyguluyorsanız o zaman yan ve sırt kaslarınızın çalışmasını sağlamış olursunuz. Çünkü bu hareketin yan kasların çalışmasında etkili olduğunu ve aynı zamanda da kasların daha kuvvetli bir hale gelmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Sadece yan kaslar ile sınırlı kalmayarak kişinin sırt kaslarının da çalışarak kuvvetlenmesini sağlar.

Cable Side Bend Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cable side bend hareketini yaparken kaç kez yapmanız gerektiğini ve hangi hususlara dikkat edilmeli bilmelisiniz. Ayakta yana eğilerek yapılan side bend hareketinde, eğilme sırasında vücudunuzu dik tutmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda harekete geçmeden önce sporcunun iki saat öncesinden mutlaka yemeğini yemesi gerekiyor. Çünkü bu hareketin tok karnına yapılması kalbin mideye kan pompalamasına neden olur. Bu durumda kalp ritim atışınız ile ilgili olarak bir sıkıntı yaşamanıza neden olur. Antrenman esnasında istemediğiniz bir sıkıntı yaşamamanız adına antrenmandan 2 saat öncesinde yemeğinizi yemelisiniz. Antrenman yaklaştığı saatlerde yemek yememeye dikkat etmelisiniz.

Cable Side Bend Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

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Cable side bend hareketi dambel eşliğinde yapılan bir egzersizdir. Bu egzersiz hareketini yapacak olanların evlerinda dambel yoksa eline farklı bir ağır eşya alarak da hareketi deneyebilir. Bu harekete alternatif olarak omuz kasların çalıştırılmasını sağlayacak Bent Over Side Lateral Raise hareketini deneyebilirsiniz. Aynı şekilde omuz ve sırt kaslarınızın çalışmasına yardımcı olur.

Cable Side Bend Faydaları Var mıdır?

Cable side bend hareketi karın yan bölgesinin çalıştırılmasını sağlar. Omuz ve sırt kasların esnemesine yardımcı olur ve kuvvetlenmesini katkı da bulunur. Omuz ve sırt ağrılarına iyi gelen ve vücudun daha dinç olmasına yardımcı olacak bir egzersiz hareketidir. Bu hareketi yaptıktan sonra kendinizi daha iyi hissedersiniz.

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