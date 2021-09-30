Cable pressdown nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Cable pressdown hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Cable pressdown bir kuvvet antrenmanı egzersizi olarak bilinmektedir. Özellikle de kolun arkasında kalan kasları kuvvetlendirmek için yapıldığını söylemek mümkündür. Hareketli arka kol kaslarını çalıştırmaya yönelik bir hareket olduğu bilinmektedir. Spor salonunda bulunan ağırlıklı spor aletlerini kullanarak bu hareketin yapılması mümkün olmaktadır.

Cable Pressdown Ne İşe Yarar?

Özellikle erkekler tarafından sıklıkla yapılmakta olan bir hareket olarak bilinmektedir. Güç ve kuvvet kazanmak isteyen kişiler tarafından özellikle yapılması tercih edilen bir hareket olduğu söylenebilir. Kollarını kuvvetlendirmek ve hacim kazandırmak isteyen kişilerin yapması gerekli olan bir spor hareketidir. Triceps kaslarının kuvvet kazanması için uygulanması gerekli bir hareket olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda dirseklerin ve omuzlarında kuvvet kazanması için cable pressdown oldukça etkili olarak bilinmektedir.

Cable Pressdown Nasıl Yapılır?

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Cable pressdown hareketi yapılırken, ağırlıkların iki taraftan tutulması ve aşağı doğru çekilmesi gerekmektedir. Elleriniz ile tutulan ağırlıkları aşağı doğru çekmeniz ve bırakmanız şeklinde cable pressdown yapmak mümkün olmaktadır. Bir cismin dirence karşı olacak şekilde aşağı doğru itilmesi ile oluşturulmaktadır. Hareketlerin belirlenen setlerde ve sayılarda yapılması, etkisini göstermesi için gerekli olan unsurlar arasında yer almaktadır. Cable pressdown hareketinin yapılması için bir spor aleti kullanılması gerekmektedir.

Cable Pressdown Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Yapılan tüm egzersizlerin ve spor hareketlerinin vücutta çalıştırdığı farklı bölgelerin olduğunu söylemek mümkündür. Cable pressdown hareketi ise kol bölgeleri için etkili olan bir hareket olarak bilinmektedir. Kolun arkasında bulunan kas gruplarının çalışmasını sağlayan bir harekettir. Cavle pressdown ile çalıştırılması hedeflenen bölge arka kol triceps kasları olarak bilinmektedir.

Kolların daha hacimli ve estetik bir görünüm kazanması için de yapılması tercih edilen bir hareket olduğu söylenebilir.

Cable Pressdown Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Cable pressdown yaparken öncelikli olarak ısınma hareketlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Isınma hareketleri yapılmadan ağırlıklar ile çalışmak kolunuzda bulunan kasların yıpranmasına yol açabilmektedir. Bu sebeple kişilerin harekete başlamadan kollarını ısındırması gerekmektedir. Cable pressdown hareketinin doğru bir şekilde yapılması için de antrenörünüzden bilgi alabilirsiniz. Arka kol kasları günlük hayatta fazla kullanılmadığı için çalıştırmadan önce ısınma hareketlerinin yapılması oldukça önemlidir. Cable pressdown hareketi ile kişinin arka kol kaslarını geliştirmesi ve kuvvetlendirmesi de mümkün olmaktadır.

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Cable Pressdown Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Cable pressdown hareketini yapma imkanı bulunmayan kişiler ise bu hareket ile aynı etkiyi oluşturabilecek başka bir hareketin olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Triceps kaslarınızı kuvvetlendirmek için yapılması gereken hareketin oluşturacağı etki ile birebir aynı etkiye sahip olan bir hareket bulunmamaktadır. Ancak arka kol kaslarınızı çalıştırmak ve kuvvetlendirmek için yapılabilecek aletli ve aletsiz bir takım egzersizler bulunmaktadır. Belirli bir düzen halinde yapmanız ise etki almanızı kolaylaştırır.

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Cable Pressdown Faydaları Var mıdır?

Cable pressdown hareketinin kol kaslarını kuvvetlendirmesinin yanında kolların estetik bir görünüm kazanmasına da yardımcı olan bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Kollarının daha hacimli bir görünüme kavuşmasını isteyen kişilerin cable pressdown hareketi yapması büyük bir fayda sağlamaktadır. Kol kaslarını çalıştıran ve kolları kuvvetlendiren bir hareket olduğunu söylemek mümkündür. Arka kolun çalışması için yapılması gereken hareketler arasında bulunmaktadır.