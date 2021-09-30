Cable kickback nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Cable kickback hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Cable kickback hareketi zor kabul edilen spor egzersizlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Arka kol hareketleri içerisinde, izole bir hareket sayılan kickback, triceps adı verilen kası çalıştırarak arkadaki kol kaslarının gelişmesini sağlamakta olan sıkı bir kol egzersizidir.

Cable Kickback Nedir?

Cable Kickback hareketi esasen; Cablecross makinesi üzerinde yapılan, yalnızca Gluteus bir diğer deyiş ile kalça kaslarına yoğunlaşmış bir egzersiz türüdür. Bacak ve kalça görünümünün çok daha iyi olması için bu hareket programa muhakkak dahil edilmelidir. Her ne kadar squat hareketi bacak kaslarına ilave olarak kalça kaslarını çalıştırmış olsa da, cable kickback egzersiz özellikle kalça kaslarının gelişimi açısından bir adım önde olmaktadır. Cable kickback egzersizi bittiğinde kalça kaslarında önceden hiç hissedilmeyen bir yanma ve gelişim hissi duyulacaktır. Bu egzersizin diğer isimleri; Glutes Cable Kickback, Cable Kickback, Single Leg Cable Donkey Kickback ve Bent Over Cable Kickback şeklinde ifade edilmektedir.

Cable Kickback Ne İşe Yarar?

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Cable kickback pek çok işleve sahiptir. Güç ve kuvvet kazanmanın beraberinde cable kickback hareketinin yapılması ile birlikte kollar çok daha hacimli ve daha estetik bir görünüme kavuşmaktadır.

Cable Kickback Nasıl Yapılır?

Cable kickback hareketini yapabilmek için ilk olarak sağ ele bir dambıl alınır. Sol diz ile bir sehpanın üstüne diz çökülür ve vücut sol kol ile desteklenir.

Gövde ve sağ üst kol yere paralel olacak biçimde getirilir ve sağ dirsek 90 derecelik bir açı ile bükülür.

Dambıl dirseğin alt tarafında doğru asılı olmalıdır.

Sağ üst kol sabit tutularak, sağ kol düz oluncaya kadar geriye doğru uzatılırken nefes verilir.

Bir saniye boyunca beklenir.

Dambıl yavaş bir şekilde başlangıç ​​pozisyonuna indirilirken nefes alınır.

Sol kol ile tekrarlanır.

Cable Kickback Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Cable kickback hareketi gluteus maximus, gluteus medius ve gluteus minimus şeklinde isimlendirilen üç parçadan meydana gelen kalça kaslarını çalıştırmaktadır. Bununla birlikte priformis, superior gemellus, obturator internus, inferior gemellus ve quadratus femoris dört parçadan meydana gelen alt kalça kaslarını çalıştırmaktadır.

Cable Kickback Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Set sırasında dirseğin oynamasına izin verilmemelidir. . Zorlanmaya başlandığı anda dirseğin aşağı doğru geldiği fark edilmektedir. Buna engel olunması gerekmektedir. Gövde paralel tutulmalıdır.

Cable Kickback Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Bench Cable Kicback; adından da anlaşılacağı gibi bench üstünde cablecross makinesinin kullanılması ile yapılan kickback varyasyonudur. Bench’ten yardım alınmasından dolayı standart harekete kıyasla denge kurması çok daha kolay olmaktadır. Bu sağlandıktan sonra ise tekrar sayısı daha fazla arttırılabilir veya yüksek ağırlık girilebilmektedir. Bununla beraber varyasyon ağırlıksız bir şekilde de yapılabilmektedir.

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Cable Kickback Faydaları Var mıdır?

Triceps kasları medial, long ve lateral head dahil olmak üzere üç biçimden oluşmaktadır. Cable kickback hareketi ise arka kol triceps kaslarını çalıştırmakta olan izole bir hareket olmasına karşın Lateral head kısmı için çok daha aktif bir biçimde çalışmaktadır. Cable kickback hareketi esasen Amerikan fitness konseyinin tarafından, triceps gelişimi için yapılmış olan test neticelerine göre triceps kaslarına en iyi bir şekilde etki eden hareketler içerisinde 2. sırada yer almaktadır. Bir diğer deyiş ile cable kickback hareketi bilimsel bir biçimde kanıtlanmış olan en iyi egzersizlerden birisidir.