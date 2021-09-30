Cable Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Cable Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Cable curl hareketi üst vücudumuzu çalıştıran başlıca hareketlerdendir. Biceps yani ön kol kasımızı aktive eden bir hareket kas kazanımında fayda sağlamaktadır. Düzgün ve tekrarlı devamlı yapıldığında güç ve dayanıklılık artıran bir egzersiz olmuştur. Ön kol kaslarında gelişme öncülük eden harekettir yüksek ağırlıklar ile yapılacağı gibi düşük ağırlıklar ile yapıla bilecek harekettir.



Cable Curl Nedir?



Cable Curl biceps hareketine odaklı bir harekettir. Cable corss veya istasyon makinelerinde bu hareketi yapabilir. Makara yardımıyla aşağıdan yukarı doğru çekilerek yapılan bir ön kol egzersizdir.

Serbest ağırlığa göre daha basit olarak gelebilir bunun sebebi ise kamara sistemidir. Bu olayda daha odaklı, yüksek ağırlıklı ve çok tekrarlı yapılmasını yardımcı olmaktadır.



Cable Curl Ne İşe Yarar?



Cable Curl hareketi ön kol kas grubunun gelişmesini sağlamaktadır. Cable Curl üst vücut egzersizidir ve aynı zamanda ön kol kaslarını yani biceps kaslarının güç ve dayanıklılığını artırmaktadır. Vücudun güç artışı sağlamaktadır. Uzun süre düzenli bir şekilde yapıldığında on kol kaslarımızda gelişim gözle görülecektir.



Cable Curl Nasıl Yapılır?



Öncelikle istasyon ya da cable cross makinesinin önüne geçin. Size uygun ağırlığı belirleyin. Uygun ağırlık belirlendikten sonra kollarınız gergin bir biçimde olması için geri çekilin ve ağırlığın diğer ağırlıklarla temasını kesin. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Nefes alın barı yukarı kaldırın.



Nefes verin ve barı aşağı doğru indirin. Barı aşağı indirirken yavaş ve kontrollü bir biçimde biceps odaklı bir şekilde indirin bu olay kas kazanımında büyük rol alacaktır. Hareket yapılırken belden momentum almayın. Momentum alırsanız hileye kaçmaktadır. Kollar sabit bir halde yapın. Tekrar sayısı olarak 8 – 12 tekrar arasında ve 3 – 4 set hareketi yapın.



Cable Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Cable curl hareketi ön kol kısmında iki farklı kas grubuna ayrılan kasları çalıştırmakta. Biceps brachi short head yani kısa olan baş kısım. Ön kol kasının vücudun iç kısmında bulunan kısa olanıdır. Kürek kemiğinden başlamaktadır. Radius kemiğine bağlanır.



Biceps brachi long head uzun ön kol kasının dış kısmında bulunan kas grubudur. Cable curl hareketi, ön kol olan humerus üs kol kemiğinin üzerinde bulunan brachioradialis kas grubunu çalıştırır.



Cable Curl Hareketini Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hareketi çok hızlı bir şekilde yapılmamalıdır.

Barı aşağı indirirken biceps kasına odaklanıp yavaş ve hissederek indirilmelidir.

Ağırlıkları diğer ağırlıklara teması kesilmelidir.

Kollar gergin bir halde olmalıdır.

Belden momentum ve yardım alınmamalıdır.

Dirsekler vücuda bitişik bir halde kalmalıdır.

Hareketi dik bir şekilde yapılmalıdır.

Cable Curl Hareketine Alternatif Olarak Ne Yapılabilir?

Barbel Curl

Dumbel Curl

Z bar Curl

Hummer Curl

Incline Dumbell Curl

Concetration Curl

High – Pulley Cable Curl

Preacher Curl

Barbell Drag Curl

Machine Preacher Curl

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Cable Curl Faydaları Var Mıdır?



Bu hareket sporcular için üst vücut antrenmanı olarak yüksek kas kazanımı ve güç, dayanıklılık kazanımında yüksek fayda sağlamaktadır. Kas hacmini ve yoğunluğunu artıran bir egzersizdir. Egzersiz ön kol için faydalı bir harekettir.