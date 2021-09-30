Cable crunch nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Cable crunch hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Cable cruch hareketi; özel makineler ve halat desteği ile yapılan karın egzersizi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte bu hareket, karın kasları açısından çok faydalı bir harekettir.

Cable Crunch Nedir?

Cable crunch egzersizi; Cablecross adlı makine ile ve halat desteğiyle birlikte yapılan karın egzersizidir. Bu hareketi başka karın egzersizlerinden ayran en mühim özelliği; iç bacak kaslarının egzersize dahil olmayıp, karın kısmını iyice çalıştırmasıdır. Egzersizin yapılma şekli; çok hızlı ve tekrarlı olduğundan karın kısmını etkili biçimde çalıştıracak ve kardiyo etkisi de yaratacaktır.

Cable Crunch Ne İşe Yarar?

Cable crunch egzersizi; çok kolay bir harekettir. Bununla birlikte mekikle benzediği belirtilebilir. Vücut ağırlığıyla karın kaslarının şekillenmesine yardımcı olan bu hareket, birincil şekilde ön karın kaslarının çalışmasına yardımcı olur. Cable crunch egzersizine yeni başlanması durumunda ilk antrenmanlarda zorlanmak mümkündür.

Cable Crunch Nasıl Yapılır?

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Cable crunch yapmak adına cablecross makineleri veya tek halat kullanmak yeterli olacaktır. Cable crunch hareketinin yapılışı;

- Başın üstünden halat tutulmalı ve yavaş yavaş öne, arkaya doğru hareket edilmesi gerekmektedir.

- Karın kısmı dışında kaslar çalıştırılmamalıdır.

- Kollar, başın iki yanında da sabit şekilde kalmalıdır.

- Sırtın dik durduğundan emin olarak, harekete devam edilmelidir.

Cable Crunch Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Cable crunch egzersizinin etki ettiği kaslar; karın kaslarıdır. Egzersiz üst karın kısmına odaklanarak, spesifik şekilde karın kaslarının gelişmesini amaçlar. Vücut için kardiyo etkisine katkı sağlayan cable crunch egzersizinin çalıştırdığı kaslar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- External Oblique: Sağ ve sol kısımda bulunan yan karın kaslarına verilmiş olan addır. Cable crunch hareketiyle beraber yan karın kasları güçlenerek ortaya çıkar.

- Serratus Anterior: Göğüs kaslarının alt kısmını oluşturan bölümdür. Daha yanlara yönelip eğimli yapılan sporlar ile ortaya çıkmaktadır.

- Rectus Abdominis: Bu isim; ön karın kaslarının Latince adıdır. Sporcu bireylerin daha çok six pack şeklinde isimlendirdikleri kısımların gelişmesini ve çalışmasını sağlamaktadır.

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Cable Crunch Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cable crunch egzersizinin etkisini görebilmek adına sürekli şekilde spor yapmak gerekmektedir. Hareketin daha hızlı sonuç vermesini istemenin dışında bütün sürece odaklanmak önemlidir. Cable crunch egzersizi, bedenin bilhassa karın kısmının sıkılaştırılması adına yapılmaktadır.

Cable Crunch Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Cable crunch hareketine alternatif olarak yapılabilecek hareketler; plank, leg raise, mekik, flutter kicks, mountain climbers gibi hareketler yapılabilir. Bu hareketler yapılarak, karın kası elde edilebilir.

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Cable Crunch Faydaları Var mıdır?

Cable crunch faydaları içerisinde bilhassa alt ve üst karın kaslarının gelişmesi yer almaktadır. Hareketin püf noktalarına dikkat edilip, sürekli ve istikrarlı bir şekilde yapılan cable crunch hareketi ile karın kaslarının gelişmesi sağlanır. Cable crunch hareketinin faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Ön karın kaslarının çokça çalışmasına yardımcı olur.

- Direkt şekilde karın kaslarını geliştirerek, kuvvetlendirir.

- Sıkı karın kaslarının elde edilmesi sağlanır.

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- Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

- Bilhassa karın kaslarına yönelik yapılır.

- Spesifik bir kısma odaklanıldığı zaman kol veya sırt kasları üstünde dolaylı etkisi vardır.