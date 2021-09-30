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Cable crossover nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Cable crossover hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Cable crossover nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Cable crossover hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Cable crossover hareketi, üst vücudunuzda göğüs kaslarınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz en uygun hareketler arasında yer alıyor. Eğer spor salonunda vücut geliştirme ve fitness antrenmanlarını çalışıyorsanız cable crossover istasyonunu atlamamanız gerekir. Cable crossover nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır tüm detayları ile derledik. 

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Cable crossover, göğüs kaslarınızı (pectoral kaslar) geliştirmek için uygulayabileceğiniz bir harekettir. Cable crossover egzersizi, bench press ve dumbbell press egzersizine göre gelişimi çok daha yüksektir.

Cable Crossover Nedir?

Cable Crossover Hareketi, Cable Cross makinesin’de kolları açık durumdayken, kapalı hale getirerek yapılan ve göğüs kaslarını hedefleyen bir egzersizdir. Üst kısım ise, Clavicle köprücük kemiğine bağlıdır. Alt kısımda ise, 5. Kaburga kemiğine bağlı durumdadır. Dış kısımda ise, Humerus üst kol kemiğine bağlanmıştır. Yani bu dört bağlantıdan sadece birisi yani humerus üst kol kemiği rahatlıkla hareket edebilir.

Cable Crossover Ne İşe Yarar?

Bir çeşit istasyon olan cable crossover machine üzerinde kablolar eşliğinde yapılan bu hareket, göğüs kaslarınızı a’dan z’ye en verimli şekilde çalıştırır. Göğüs kaslarını en iyi şekilde çalıştırabileceğiniz hareketler arasında yer alır. Evde de kurup uygulayabileceğiniz uygun fiyatlı cable crossover çeşitleri oldukça azdır ve bu spor aleti çok büyük bir alan kaplar. Bu nedenle de cable crossover istasyonunu spor salonlarında uygulamanız gerekir.

Cable Crossover Nasıl Yapılır?

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Cable crossover hareketi, hareket açısını artırabilmek, göğüs kaslarınızı esnetmek ve göğüs kası geliştirmek için çok iyi bir egzersizdir. Hareketin 3 farklı çeşidi bulunur. Bu çeşitler ise, istasyonu kullanma şeklinize göre çoğu zaman değişiklik gösterir. Kasnaklı sistemde kabloları çekiş yönünüz ve ipi bağladığınız yükseklik, göğüs kaslarınızın orta, üst ve alt kısımlarını ayrı ayrı hedef almanızı sağlar. Bu durum da hareketin 3 farklı çeşide sahip olmasına neden olur.

Cable Crossover Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Cable Crossover, en çok göğüs kaslarını çalıştırır. Göğsün ortasından başlayarak Clavicle köprücük kemiğinin iç kısmı ve altıncı göğüs kafesi kemiğine kadar ulaşır. Aynı zamanda humerus üst kol kemiğine de bağlanır. Ön omuz kasını da çalıştırmaya yardımcı olur. Clavicle köprücük kemiğinin dış tarafından başlar ve Humerus üst kol kemiğine doğru bağlanır. Üst kol kasıdır. Kolun iç kısmında yer alan kısa kol kasıdır. Scapula omuz kemiğinden başlayarak ve Radius ön kol kemiğinin üst kısmına doğru bağlanır.

Göğüs kasları iki temel kastan meydana gelir. Bunlar ise, pectoralis major ve pectoralis minor kaslarıdır. Pectoralis major köprücük kemiğinizin ön tarafından başlayarak göğüs kemiği boyunca uzanır ve üst kol kemiğine doğru bağlanır. Pectoralis minor da bu kasın altında, üç kaburga kemiğinize bağlı olarak bulunur ve omzunuza kadar uzanır. Her iki kas da kollarınızın farklı açılarda hareket edebilmesine sağlar.

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Cable Crossover Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Harekete başlamadan önce ısınma yapmanız gerekir.

İstasyonu ortalayarak dik pozisyonda durmanız gerekir.

İlk aşamada kolay taşıyabileceğiniz ağırlıkları kaldırmaya özen göstermeniz gerekir.

Hareketi yaparken omuz ve kol kaslarınızdan destek almadan göğüs kaslarınızı hedeflemeye çalışmanız gerekir.

Nefes alarak kollarınızı geri açmanız gerekir. Bu sırada da kollarınızı düz tuttuğunuza da emin olmalısınız.

Cable Crossover Faydaları Var Mıdır?

Cable Crossover, göğüs kaslarının etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Cable crossover hareketi, göğüs kaslarınızı esnetmek ve hareket açınızı artırabilmek, göğüs kasını geliştirmek için çok etkili bir egzersizdir. Bu hareketin 3 farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler ise istasyonu kullanma şekline göre de farklılık gösterir.

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